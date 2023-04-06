В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"

Торговая сеть "Карусель" поставила точку в вопросе закрытия гипермаркетов. Как сообщает телеканал "360", зимой 2023 года в России перестал функционировать последний магазин.
По словам руководства, формат развития гипермаркетов "Карусель" не прижился из-за смены интересов покупателей. Россияне все чаще совершают покупки онлайн, а молодое поколение нацелено на потребление уже готовой продукции.
Сайт "Вести Подмосковья" отмечает, что некоторые гипермаркеты "Карусель" накануне закрытия приносили хороший доход. Об этом свидетельствовал показатель EBITDA.