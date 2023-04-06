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Общество
В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"

В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"

Ретейлер X5 Group отчитался о проделанной работе.
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Торговая сеть "Карусель" поставила точку в вопросе закрытия гипермаркетов. Как сообщает телеканал "360", зимой 2023 года в России перестал функционировать последний магазин.

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По словам руководства, формат развития гипермаркетов "Карусель" не прижился из-за смены интересов покупателей. Россияне все чаще совершают покупки онлайн, а молодое поколение нацелено на потребление уже готовой продукции.

Сайт "Вести Подмосковья" отмечает, что некоторые гипермаркеты "Карусель" накануне закрытия приносили хороший доход. Об этом свидетельствовал показатель EBITDA.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2023, 15:40 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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