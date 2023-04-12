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Среда 12 апреля

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Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники

Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники
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Екатерина Ежова

Екатерина Ежова

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.

Космос ближе, чем кажется.

Чтобы приобщиться к быту космонавтов и убедиться в технических достижениях ракетостроения, необязательно покидать Землю. Приезжайте в космическую столицу России — Самару. Музейно-выставочный комплекс в этом чудном городке напомнит об истории освоения Космоса и мысленно унесет к далеким россыпям звезд.

Ракета-носитель "Союз". Фото: Екатерина Ежова

Перед входом в музей "Самара космическая" установлена настоящая ракета-носитель "Союз". Полетать на ней сейчас не получится, зато осмотреть аппарат и устроить рядом фотосессию каждому под силу.

Хвост ракеты-носителя "Союз". Фото: Екатерина Ежова

Внутри здания можно посетить несколько экспозиций, главная из которых представляет настоящие артефакты ракетно-космической техники.

В музее "Самара космическая". Фото: Екатерина Ежова

Например, комплекс "Ресурс-Ф1", который предназначен для проведения съемки земной поверхности из Космоса. Он может находиться на орбите до 25 суток.

Космический комплекс "Ресурс-Ф1". Фото: Екатерина Ежова

Внимания заслуживает целый ряд макетов, изображающих функционал и визуальную составляющую культовых ракет. В частности, трехступенчатая ракета "Восток", которая 12 апреля 1961 года в 9:08 по московскому времени вывела первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту.

Макет ракеты "Восток". Фото: Екатерина Ежова

Да, именно в ней Юрий Алексеевич Гагарин сказал свое легендарное: "Поехали!".

Мультимедийное табло в музее "Самара космическая". Фото: Екатерина Ежова

Отдельное удовольствие — видеть вращение космонавта на центрифуге. А при помощи мультимедийных инсталляций интересно почитать и послушать лекции о жизни и важнейших задачах человека в Космосе.

Модель космонавта. Фото: Екатерина Ежова

Работают космонавты восемь часов с перерывом на кофе. В середине дня — обед. Совместные обеды положительно влияют на взаимоотношения членов экипажа. На орбите едят примерно то же, что и на родной планете. Ставшие символом космического питания тюбики сейчас используются редко — со временем преимущество получили банки.

Еда космонавтов. Фото: Екатерина Ежова

А как же вода в Космосе? И на это в музее "Самара космическая" есть ответ. На выставке представлена бортовая емкость 5-У №1766 системы водообеспечения "Колос-5Д". Она предназначена для снабжения питьевой (консервированной ионным серебром, — Прим. ред.) водой во время полета на КК "Союз".

Бортовая емкость 5-У №1766 системы водообеспечения "Колос-5Д". Фото: Екатерина Ежова

"Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели", — гласит цитата великого ученого Константина Циолковского. Сохраняя почетные достижения космической отрасли и прививая молодежи интерес к этой индустрии, можно надеяться на новый грандиозный этап покорения Космоса, который предвосхитил Юрий Гагарин. Старт, и ракеты вперед!

Стена в музее "Самара космическая". Фото: Екатерина Ежова

12 апреля 2023, 19:00
Ракета-носитель "Союз". Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Ненецкий автономный округ и Печорское море
Остров Самойловский в дельте Лены
Волга впадает в Каспийское море
Летняя Балтика. Сине-зеленые водоросли видны на поверхности моря
Ключевская Сопка
Цимлянское водохранилище на Дону
Космодром Плесецк
Полуостров Камчатка
Река Амур и российско-китайская граница
Охотское море
Российский Дальний Восток: побережье Японского моря и Сихотэ-Алинь
Братское водохранилище на Ангаре.
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