Старт, и ракеты вперед! Настоящие артефакты ракетно-космической техники

Космос ближе, чем кажется.



Чтобы приобщиться к быту космонавтов и убедиться в технических достижениях ракетостроения, необязательно покидать Землю. Приезжайте в космическую столицу России — Самару. Музейно-выставочный комплекс в этом чудном городке напомнит об истории освоения Космоса и мысленно унесет к далеким россыпям звезд.

Перед входом в музей "Самара космическая" установлена настоящая ракета-носитель "Союз". Полетать на ней сейчас не получится, зато осмотреть аппарат и устроить рядом фотосессию каждому под силу.

Внутри здания можно посетить несколько экспозиций, главная из которых представляет настоящие артефакты ракетно-космической техники.

Например, комплекс "Ресурс-Ф1", который предназначен для проведения съемки земной поверхности из Космоса. Он может находиться на орбите до 25 суток.

Внимания заслуживает целый ряд макетов, изображающих функционал и визуальную составляющую культовых ракет. В частности, трехступенчатая ракета "Восток", которая 12 апреля 1961 года в 9:08 по московскому времени вывела первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту.

Да, именно в ней Юрий Алексеевич Гагарин сказал свое легендарное: "Поехали!".

Отдельное удовольствие — видеть вращение космонавта на центрифуге. А при помощи мультимедийных инсталляций интересно почитать и послушать лекции о жизни и важнейших задачах человека в Космосе.

Работают космонавты восемь часов с перерывом на кофе. В середине дня — обед. Совместные обеды положительно влияют на взаимоотношения членов экипажа. На орбите едят примерно то же, что и на родной планете. Ставшие символом космического питания тюбики сейчас используются редко — со временем преимущество получили банки.

А как же вода в Космосе? И на это в музее "Самара космическая" есть ответ. На выставке представлена бортовая емкость 5-У №1766 системы водообеспечения "Колос-5Д". Она предназначена для снабжения питьевой (консервированной ионным серебром, — Прим. ред.) водой во время полета на КК "Союз".

"Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели", — гласит цитата великого ученого Константина Циолковского. Сохраняя почетные достижения космической отрасли и прививая молодежи интерес к этой индустрии, можно надеяться на новый грандиозный этап покорения Космоса, который предвосхитил Юрий Гагарин. Старт, и ракеты вперед!