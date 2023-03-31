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Общество
Собянин открыл новую школу в Некрасовке

Собянин открыл новую школу в Некрасовке

Образовательное учреждение на улице Вертолетчиков рассчитано на 550 учеников.
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В столичном районе Некрасовка открылась школа для старшеклассников. Она оборудована IT-полигоном, кабинетами робототехники и 3D-моделирования, многофункциональным библиотечным центром, спортивным и актовым залами.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Решили не ждать 1 сентября — уже сегодня в неё перешли ребята из соседнего школьного корпуса", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, для углубленного изучения предметов предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы. В школе созданы комфортные условия, в том числе для учеников медицинских и инженерных классов, подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что за последние 10 лет население Некрасовки выросло в пять раз. Сегодня в районе проживают 100 тысяч человек.

"В новых районах важно быстро развивать транспортную, образовательную, медицинскую и всю остальную необходимую инфраструктуру", – написал мэр.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

В 2022 году в столице сдали в эксплуатацию 102 объекта социальной инфраструктуры. Построено 36 детских садов, 20 школ, 19 больниц и поликлиник, 21 спортивно-рекреационное сооружение и два учреждения дополнительного образования.

С 2011 года в Москве построили 520 школ и детских садов. С января по сентябрь 2022 года столица заключила с инвесторами соглашения о строительстве еще 73 школ на 31 тысячу мест.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 31 марта 2023, 14:59 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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