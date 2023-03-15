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Общество
В Москве за 10 лет стало почти в три раза больше многодетных семей – Собянин

В Москве за 10 лет стало почти в три раза больше многодетных семей – Собянин

В столице проживают более 195 тысяч многодетных семей.
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Увеличение числа многодетных семей – результат реализации госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы". Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Город регулярно индексирует пособия и соцвыплаты семьям с детьми. С января они увеличены на 10%, уточнил мэр.

Он напомнил, что многодетные семьи пользуются скидками на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы. С прошлого года второй родитель получил возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, уточнил Собянин.

В прошлом году столица начала по-новому платить пособия на детей из нуждающихся семей. Город проводит комплексную оценку нуждаемости.

"Дети мобилизованных москвичей ежемесячно получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке", – сообщил Собянин.

Для поддержки семей работают 19 семейных центров. Там можно получить юридическую и психологическую помощь. Для подростков организованы занятия и тренинги. В Кризисном центре помощи женщинам и детям предоставляют кров и защиту.

По словам Собянина, в Москве почти все оставшиеся без родителей дети живут в приемных семьях. Для пар, желающих взять ребенка на воспитание, открыто более 40 специальных школ. Родители, которые приняли пять и более детей, получают просторные квартиры.

В конце февраля в столице открылся Единый центр поддержки участников специальной операции и их семей. Сотрудники составят для каждого обратившегося индивидуальную программу.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Автор: 15 марта 2023, 11:58 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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