Помощник или вредитель: выстраиваем здоровое отношение ребенка к смартфону

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь "Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом

Лента новостей

Воскресенье 26 февраля

04:04Помощник или вредитель: выстраиваем здоровое отношение ребенка к смартфону 02:19Гибель маленького сына, уход жены, тайная семья: как живет знаменитый актер Щербина 00:11Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля 22:06Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук 20:35Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет 19:12"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым 18:04Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года 18:03"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину 17:11Зачем россияне переезжают в Дубай? 17:08"Два чемодана – это все, что у меня есть": улетевшая в США Шнурова поставила крест на России 16:58До слез: Инна Чурикова перед смертью сделала пронзительное признание о маме 16:19Серьезное вмешательство: перекошенную Литвинову разобрали по косточкам 16:02"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу 14:33"Создать препятствия для других": стало известно о коварных планах манипулирующего принца Гарри 14:28Обколотого шприцами Садальского вывезли в инвалидном кресле: Безнадежно 13:32"Беременная": 57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду 12:22Рака нет: выписанная из онкобольницы Заворотнюк возвращается в кино 12:18"Проделана большая работа": сколько денег дочь Боярского спустила на преображение 11:27"Пластика": изуродованное лицо горбатой Пугачевой показали вблизи 11:02"Отрезает себе все и пришивает вновь": зачем Киркоров лег под нож пластического хирурга? 10:36Не спасли: перенесший операцию Николай Басков достойно ушел в 46 лет 10:24Раскрыта главная причина провальных отношений Бородиной с мужчинами 08:37Опасно для здоровья: диетолог раскрыл вред кефира 06:14Агрессия и раздражительность: как обуздать негативные эмоции 04:29Семейный рецепт от известного телеведущего: картофельный цветок 02:41Умный какаду добывает еду с помощью инструментов: видео 00:05Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля 22:11Василиса Володина назвала цвет одежды для привлечения успеха 21:25"Это ужасно": сын расплакался после жуткой сцены изнасилования Теличкиной 20:07Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну 17:00Размахивал наркотиками и матерился: опального сына Талькова задержали в центре Москвы 16:40Увезли в больницу: певица Валерия сделала тревожное заявление 16:20"Принимают за городскую сумасшедшую": Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой 15:20"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку 14:40"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу 14:08Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность 13:20Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала 12:00“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить 11:00"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами 08:03Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин 06:21Три условия, когда эмоции вызывают рак 04:33Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео 02:09Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта 00:18Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля 22:23Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования 20:33За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом 17:58"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 17:44На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой 17:09"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место 16:49Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Помощник или вредитель: выстраиваем здоровое отношение ребенка к смартфону

116

Устанавливаем границы допустимого при использовании смартфона.

В современном мире каждый ребенок буквально с пеленок получает доступ к смартфону родителей или планшету. И, со временем, оказывается так, что ни спать, ни есть без гаджета малыш не хочет. Как же понять, для ребенка это достижение техники больше помощник или вредитель? И как выстроить здоровое отношение ребенка к смартфону?

Специалист по геймификации Александр Фомиченко рассказал журналистам о том, как правильно ввести гаджеты в жизнь своего чада. Кроме того, рассказал он и о программах, которые могут помочь в развитии ребенка.

До 1,5 лет

Детям не следует давать гаджеты, так как их мозг еще не готов к обработке информации с экрана. Лучше поощрять развитие через музыку, игру с предметами и общение с близкими. Ближе к двум годам ребенок может играть с планшетом или смартфоном только вместе с родителями, при этом желательно выбирать качественные развивающие приложения и мультфильмы.

Важно ограничивать время использования гаджета: не более 1 часа в день.

С 2 до 5 лет

Рекомендуется использовать гаджеты для развития детей, но с определенными правилами. Можно включать ребенку игры и мультики. Вначале "Малышарики" или "Дракоша Тоша", для трехлеток будут уместны "Даша-путешественница", "Котики, вперед!" или "Бумажки". Из игр специалист посоветовал Sago Mini, "Галактику Эла", Toca Boca и Minecraft. Благодаря этому малыши смогут развивать социальные навыки, внимательность, эмпатию, логику и даже начнут учить английский.

Гаджет нужно использовать только 1 час в день. Предпочтение стоит отдать интерактивному контенту, который вы обсудите после того, как игры будут окончены.

От 5-12 лет

В этом возрасте у каждого ребенка уже есть личный смартфон, который используется для социализации. Поэтому попытки родителя начать продавливать границы не приведут ни к чему хорошему. Можно лишь мягко установить правила, которые будут соблюдаться всеми членами семьи:
  • Гаджеты не должны мешать общению, использоваться во время питания, выполнения домашнего задания. Также откажитесь всей семьей от использования смартфонов перед сном.
  • Установите родительский контроль на скачивание приложений, а те, что разрешаете ребенку скачать, протестируйте, чтобы убедиться в соответствии контента возрасту ребенка.

От 12 лет

Телефон в этом возрасте – личное пространство подростка, куда родителям лезть не стоит. Вы можете лишь рассказать детям о правилах цифровой безопасности и общении с незнакомцами.
  • Расскажите детям о существовании интернет-мошенников.
  • Обсуждайте личный опыт использования всемирной паутины.
  • Не ругайте и не осуждайте поведение подростков, чтобы не утратить доверие.
26 февраля 2023, 04:04
Фото: pixabay.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смартфон для ребенка – обзор INOI kPhone

По теме

Названы самые частые причины взрывов аккумуляторов смартфонов

Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения 26 февраля

Что нельзя делать в праздник.

Зачем россияне переезжают в Дубай?

И почему он стал новым домом для русских.

Семейный рецепт от известного телеведущего: картофельный цветок

Рецепт сытного блюда для уютного застолья.

Алексеев день: что нельзя делать 25 февраля

Традиции и приметы на праздник.

Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры

Количество памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза – с 1325 до 180.

Выбор читателей

24/02ПтнОтказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность 24/02ПтнЛишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну 25/02Сбт"Пластика": изуродованное лицо горбатой Пугачевой показали вблизи 24/02Птн"Принимают за городскую сумасшедшую": Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой 24/02Птн"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами 25/02Сбт"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину