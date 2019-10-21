Смартфон для ребенка – обзор INOI kPhone

Современные смартфоны – уже не просто средство для связи с ребенком. Они помогают в обучении, развлекают и делают жизнь родителей гораздо спокойнее. Как? Рассказываем на примере детского смартфона INOI kPhone.

Учиться проще и интереснее



С каждым годом появляется все больше программ и приложений для интерактивного обучения. Детям проще и интереснее воспринимать информацию в форме игры. Смартфон – идеальный помощник для того, что привлечь внимание ребенка и объяснить в простой и понятной форме сложные темы: физику, химию, биологию, математику... В списке рекомендаций INOI kPhone собраны все лучшие приложения для тренировки навыков письма, чтения, изучения языков, истории и точных наук.

Можно бесплатно скачать с Play Market то, что нравится, а остальное удалить. Кроме того, в комплекте со смартфоном производитель дарит промокод на бесплатное скачивание 30 книг с Лит Рес и месячную подписку на онлайн-школу Фоксфорд, где есть все необходимые материалы для подготовки к контрольной, экзамену или олимпиаде.

Чтобы ребенок не скучал в свободное время, ему можно включить мультфильм из рекомендованного списка, а голосовой помощник Алиса всегда готова поговорить, рассказать сказку или спеть песенку. Помимо собственной подборки мультфильмов в подарок к INOI kPhone каждый юный пользователь получает месячную подписку на онлайн-кинотеатре ivi со своей коллекцией детских сказок, фильмов и мультиков.

Тотальный контроль

С таким количеством контента главное не потерять ребенка в просторах интернета и бесчисленных приложений. Благо сейчас существуют приложения, позволяющие контролировать смартфон ребенка на расстоянии. В INOI kPhone, например, уже установлены Family Link и "Чат с родителями". Взрослую версию приложений нужно скачать на смартфоны родителей и произвести соответствующие настройки. Приложения можно скачать на любое устройство на Android и iOS, но плюс INOI kPhone в том, что эти приложения уже установлены на смартфон и их нельзя удалить.

С помощью Family Link можно

Видеть какие приложения и как долго использовал ребенок;

Контролировать, что он загружает себе на смартфон (перед установкой нового приложения INOI kPhone спросит у родителей разрешение),

Ограничивать время использования смартфона или отдельных приложений (при этом функция звонка будет работать),

Отключить или заблокировать смартфон на расстоянии,

Подключиться к динамику детского смартфона и послушать звуки вокруг него, чтобы удостовериться, что все в порядке,

Настроить ограничение на взрослый (18+) контент в интернете, чтобы ребенок не зашел на ненужные сайты,

Видеть уровень заряда батареи в телефоне ребенка на своем смартфоне;

Отправить громкий сигнал вызова, чтобы дозвониться до ребенка в беззвучном режиме.

Приложение "Чат с родителями" интегрируется с приложением для родителей "Где мои дети". Взрослая версия вообще платная, но в комплекте с INOI kPhone дается промокод на бессрочную подписку. "Где мои дети" позволяет узнавать местоположение ребенка по геолокации в режиме реального времени, а также отслеживать его путь на протяжении всего дня. Приложение отправляет уведомления родителям, когда ребенок покидает определенную территорию (двор, школу).

В чате с родителями можно переписываться, отправлять быстрые сообщения или сердечки с бонусными баллами в качестве награды за отличную учебу или хорошее поведение.

Это удобно

Согласитесь? В одном компактном смартфоне собрано все, что нужно и детям и родителям. Не нужно специально выбирать контент, который будет одновременно и полезен, и понравится ребенку. Не нужно искать и скачивать приложения для родительского контроля. Все уже подобрано и собрано в одном месте, нужно только произвести минимальные настройки.

INOI kPhone прост и удобен в использовании. На крупном 5,5-дюймовом экране комфортно играть, читать и набирать сообщения. Матрица IPS обеспечивает хорошее качество изображения, так что глаза ребенка не будут уставать. Благодаря вытянутой форме смартфон кажется более компактным и удобным в управлении. Корпус INOI kPhone имеет матовое нескользящее покрытие, защищающее его от случайных падений и скольжения по гладкой парте. В комплекте со смартфоном предусмотрен силиконовый чехол с ярким принтом, а на сайте компании можно даже заказать чехол с собственным рисунком, фотографией ребенка или его любимым героем.

Для любительской съемки в смартфоне предусмотрены камеры: основная – 8 Мп и фронтальная – 5 Мп. Хранить фото и файлы можно на собственной памяти 8 Гб или на карте памяти. Если члены семьи пользуются услугами разных операторов, можно установить две отдельные SIM-карты.

Итог

Существуют разные мнения по поводу того, в каком возрасте стоит покупать ребенку первый смартфон. То, что жизнь современных детей будет связана с технологиями – это факт. Поэтому, возможно, не стоит пытаться их всячески отгородить от гаджетов, а лучше научить правильно ими пользоваться: соблюдать режим, пользоваться полезными приложениями... INOI kPhone – отличный пример того, как смартфон может угодить и детям, и родителям. Здесь собран качественный, интересный детский контент, и вместе с тем есть приложения родительского контроля, позволяющие ограничивать время использования телефона, блокировать его на расстоянии, фильтровать загружаемые приложения, а также узнавать, где находится и чем занимается ребенок.