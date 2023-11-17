МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году

К показателю привязаны большинство выплат, которые также, очевидно, должны увеличится после роста минимального размера оплаты труда. Рассказываем о цифрах и не только.

С начала следующего года МРОТ на территории России будет увеличен на 18,5%. Минимальный размер оплаты труда в денежном эквиваленте составит 19 242 рубля. Предполагается, как пишет интернет-издание Neva.Today, что решение о росте показателя позитивно отразиться на 4,8. млн. граждан страны.

В настоящее время размер показателя составляет 16 242 рубля. "Царьград" напоминает, что вместе с "минималкой" увеличатся соответственно и другие выплаты. Это и социальная помощь, и больничные, и различные пособия. Отечественным работодателям, чьи сотрудники получают меньше установленного законом МРОТ, придется выплачивать огромные штрафы. Об этом рассказывает Канал 360. Работники должны получать столько, чтобы после вычета НДФЛ на руках было установленное государством количество денег.

Напомним, что порядок расчета МРОТ изменился с 2021 года. Если ранее он был привязан к стоимости потребительской корзины, то после указанной даты важнейшим условием для определения "минималки" стал показатель медианной зарплаты.







