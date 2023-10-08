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Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться?

Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться?
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Анастасия Чистякова

Анастасия Чистякова

 Методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Метод", эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.

Синдром самозванца – сложная проблема, с которой в наши дни сталкивается все больше людей. Он мешает добавиться карьерных высот, самореализовываться, выстраивать гармоничные личные отношения, проявлять свою экспертность. Люди с таким синдромом живут в состоянии постоянного стресса, что негативно влияет на физическое и психоэмоциональное здоровье. О том, как преодолеть это состояние, обрести уверенность в себе и улучшить качество своей жизни, рассказала Анастасия Чистякова – методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов.

Что важно знать о синдроме самозванца

Синдром самозванца – это ментальное состояние, характеризующееся постоянным ощущением "недостаточности" (навыков, профессиональных качеств, умений и способностей) и страхом показаться обманщиком, не заслуживающим успеха или признания. Он может проявляться в различных сферах жизни, как в профессиональной, так и в личной.

Люди, страдающие от этого синдрома, обычно не принимают собственные достижения и умалчивают о своих способностях, считая их случайными или не заслуженными. Также зачастую они могут не верить в свои способности, постоянно сравнивать себя с другими, и считать, что все их успехи – просто везение.

Несмотря на то, что люди с синдромом самозванца, как правило, обладают высокими интеллектуальными способностями и профессиональными навыками, они часто ощущают себя обманщиками. Это может привести к постоянному стрессу и тревоге, которые мешают им наслаждаться своими успехами и эффективно действовать, чтобы добиваться всё больших результатов.

4 эффективных способа избавиться от синдрома самозванца

Для преодоления синдрома самозванца необходимо предпринять несколько важных шагов.

1. Осознайте свои успехи

Вспомните максимально подробно свои достижения и внимательно оцените способности. Запишите их на бумаге – это поможет осознать, что они реальны и заслуженны.

В список должны войти действительно все ваши достоинства, не пропускайте ничего. Всегда укладываетесь в дедлайн? Отлично. Выполнили рабочий план? Тоже в копилку. Посетили нетворкинг, прошли обучение по своей специальности, прочли новую книгу, выступили перед аудиторией и рассказали ей о своем продукте? Это все достижения, и они заслуживают вашего внимания и признания.

Можно разделить список на блоки: "Личное", "Профессиональные качества", "Социальные навыки", "Саморазвитие" и т.п. Так будет проще следить за своими успехами.

2. Прекратите сравнивать себя с другими

Сейчас, когда во всех социальных сетях пестрит "успешный успех", очень сложно не сравнивать себя с другими. Здесь важно помнить, что люди, добившиеся высоких результатов, проделали свой путь, который был полон ошибок и трудностей.

Каждый человек уникален и имеет свои сильные стороны. Сравнение себя с другими только усиливает чувство недостаточности. Хороший способ перестать это делать – сфокусироваться на своих собственных достижениях и развивать их.

3. Научитесь принимать комплименты

Не отмахивайтесь от того, что люди говорят о ваших успехах, научитесь принимать комплименты и благодарить за них.

Вряд ли непосредственный руководитель или другие члены команды отмечают ваши результаты просто из вежливости – ведь на работе, как нигде более, важные реальные достижения, которые идут на пользу компании и общему делу. Поэтому поверьте в то, что окружающие говорят вам правду. Это поможет четко осознать, что вы находитесь на своем месте и заслуживаете признания.

4. Принимайте решения и действуйте

Чувство недостаточности часто мешает людям принимать решения и приступать к их реализации. Очень часто препятствием на пути к реализации задач становятся мысли:

  • "У меня не получится";
  • "Мне не хватает знаний";
  • "У меня недостаточно опыта в этой сфере";
  • "Пусть этим занимается настоящий профессионал, а мне до такого уровня еще далеко";
  • "Если мое решение окажется провальным, все будут смеяться надо мной", и др.

Не бойтесь ошибок и сложностей: важно двигаться вперед и добиваться своих целей. От ошибок не застрахован никто, но это все – ценный опыт, который и помогает развиваться в выбранной сфере.

5. Поиск поддержки

Если вам трудно справиться с синдромом самозванца самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу или общайтесь открыто с близкими друзьями и родственниками. Поддержка и понимание окружающих могут существенно помочь в преодолении этой проблемы.

Избавление от синдрома самозванца – нередко длительный процесс, который требует осознания и изменения мышления. Однако с постоянными усилиями и поддержкой близких людей можно успешно преодолеть это состояние, прожить счастливую жизнь и быть успешным во всех ее сферах.

8 октября 2023, 02:16
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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