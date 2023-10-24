Собянин поздравил команду Москвы с победой на чемпионате "Абилимпикс"

Соревнования прошли в 49 компетенциях.



Столичная команда заняла первое место на Национальном чемпионате "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Москвичи завоевали 69 золотых, 24 серебряных и 21 бронзовую награды, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что соревнования проходили в 49 компетенциях. Команды демонстрировали свои способности в ИТ, медицине, образовании и других сферах.

Участие приняли команды из 77 регионов. Впервые на соревнования приехали конкурсанты из новых субъектов Федерации – Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Участников оценивали более 200 экспертов, включая крупнейших работодателей Москвы. Конкурсанты могут обратиться за помощью в трудоустройстве к специалистам столичной службы занятости.

"Поздравляю и желаю, чтобы чемпионат стал началом или продолжением успешной карьеры", – добавил Собянин.

Ранее студентка из Москвы Анна Копейкина стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр. Она получила главный приз – номинацию "Лучшая игра" и миллион просмотров на VK Play. Другие призовые места также достались жителям столицы.