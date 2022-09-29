Москвичи и туристы смогут купить билеты на речной транспорт через Russpass

В цифровой сервис Russpass интегрируется сайт "Суда сюда!". Теперь москвичи и гости столицы смогут приобрести билеты на речные трамваи и теплоходы, выбрать дату поездки, причал отправления и оплатить проезд с помощью банковской карты.

