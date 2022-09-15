На Russpass появились маршруты к фестивалю искусств в Парке Горького

К первому фестивалю искусств "Горький в Парке Горького" в цифровом туристическом сервисе Russpass появились три новых маршрута по Москве. Экскурсанты пройдут по местам, связанным со знаменитым писателем, узнают о его влиянии на светскую и культурную жизнь города.

