Собянин представил новый проект правительства Москвы – Портал потребителя

Градоначальник отметил, что информация на портале изложена простым языком. Сервис не предлагает и не навязывает платные юридические услуги, подчеркнул мэр.

По словам Собянина, портал призван дать потребителю грамотные инструкции и готовые шаблоны документов, чтобы он с минимальными затратами смог отстоять свои права. На портале есть множество статей, обучающих курсов и видеоматериалов.

"Горожане могут узнать о типичных конфликтах, которые возникают при покупке товаров и услуг, и о том, как правильно разрешать споры с продавцом", – рассказал мэр.

Пользователи смогут узнать информацию по конкретным вопросам. Портал подробно объяснит, когда нужно обращаться в Роспотребнадзор или в суд и как это сделать правильно.

"Электронный помощник" составит типовые претензии и иски. На сервисе представлено более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений. После их заполнения нужно скачать документ и отправить по нужному адресу.

"Можно выбрать не только вид обращения, но и сферу деятельности компании: торговля, туризм, бытовые или медицинские услуги, сфера питания или связи. Шаблоны учитывают и наиболее распространенные причины обращений: продажа товара с истекшим сроком годности, испорченный товар, недостатки в технически сложном изделии, нарушение сроков выполнения работ, пропажа вещей в гардеробе или пищевое отравление в кафе", – отметил Собянин.

Портал потребителя – часть единой московской экосистемы цифровых сервисов. Для регистрации на нем достаточно иметь учетную запись на mos.ru.

Сервис доступен и добросовестным предпринимателям. Портал затруднит работу нечестных конкурентов.