В центре внимания – пациент: Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи

Когда вернутся развлекательные шоу Гибель дочери философа Дугина Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Что ждет купивших квартиры в Турции россиян
партнеры
Вторник
23 августа
Лента новостей
13:48
В Подмосковье на территории ЖК загорелся мусор в строящемся доме
13:47
Изголодавшаяся по сексу молодая пассия Шаляпина пихает в себя интимные игрушки: Не хватает
13:35
От мажора до сутенера: Прилучный стал владельцем эскорт-агентства
13:26
Решила стать врачом и оставила маму: как живет рожденная суррогатной матерью дочь Апиной
13:04
Запросившая баснословный гонорар Пугачева оказалась никому не нужной на чужбине
13:00
"Исчез": Родившая от Табакова экс-возлюбленная хладнокровно избавилась от ребенка в ночи
12:59
Названа причина крупного пожара в Мытищах
12:21
"Квартира с видом мечты": Клава Кока похвасталась элитной недвижимостью
12:14
С голым задом: Укатившую в США Чехову нашли в ночлежке для бомжей
11:32
Нашли всплывшую на поверхность воды предательницу Нетребко
11:06
"Кормите ребенка": Иссохшая дочь Орбакайте ужаснула народ болезненной худобой
10:47
Как в России сэкономить на ипотеке
10:42
Пресня – лидер по спросу на элитное жилье
10:42
Роман с Яковлевой, предательство жены и сын из детдома: что стало с Виктором Раковым
10:28
В Москве на Живописном мосту при ДТП пострадали 2 человека
09:58
"Спилить передние зубы": Разбитая раком Заворотнюк решилась на крайние меры от безысходности
09:52
"Сексуальное влечение": Кудрявцеву застукали в объятиях бывшего любовника на фоне слухов о разводе
09:33
"Кощунство": О снятии креста с могилы Шатунова заговорили в церкви
09:03
90% новостроек Москвы обслуживают 4 банка
09:00
"Живот виден": Стало известно о беременности бросившей мужа Собчак
06:27
"Сдулась": сделано заявление о завершении карьеры Ольги Бузовой
04:25
Детей забрала и за порог: Миддлтон сбежала после скандала с любовницей принца Уильяма
02:23
Нашли в кустах: в покрытом черными струпьями теле насилу опознали звезду "Моей прекрасной няни"
00:04
Лаврентьев день: Что нельзя делать 23 августа
21:51
Синяки, бинты, кровь: Изрезанная кусками певица Слава оказалась на больничной койке
20:57
"От внезапной остановки сердца": смерть настигла брошенную молодым мужем Кудрявцеву
20:06
"Напугала ежа голой ж****!": Заминированную Волочкову спустили с небес на землю
19:47
В подвале на востоке Москвы мужчина ограбил и изнасиловал 43-летнюю женщину
19:23
В России продлили ограничения на полет в южные города
18:47
"Женил дочь на парне лгбт": Чичерина втянула больного Малахова в секс-скандал
18:40
Сумасшедшая вакханалия: трясущая вялыми грудями Королева облизала мужа-изменщика с ног до головы
18:05
Сотрудники ФСБ вычислили убийц дочери философа Дугина
18:01
"Залысины, облезлое лицо и колтуны": во что превратилась мечущаяся по миру Собчак
17:11
"Экскурсиями зарабатываю": вышвырнутый за борт Галкин опустился на самое дно
16:45
"Я пробовала сама": врач отказался помочь несчастной Заворотнюк избавиться от страшных мук
16:32
"Плохая дочь Украины": Получившую от "нацика" Лолиту облили помоями за отвратительное лицемерие
16:18
Приплод Тимати никому не нужен: брошенка Решетова с позором приползла обратно
16:07
Главное событие лета: в Подмосковье отшумел фестиваль "Традиция"
16:01
Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым
15:37
"Смотрится убого": Нелепую Подольскую погнали от пузатого любителя водочки Преснякова
14:55
"Позволила лишнего": Свадьба звезды "Дома-2" с молодым любовником оказалась под угрозой срыва
14:45
“Оба начали рыдать”: важное событие потрясло Долинского до глубины души
14:34
В Подмосковье женщина заказала убийство своего сына
14:26
В Тюмени при аварии с грузовиком погиб человек
14:20
В челябинском лагере воспитанники надругались над подростком
14:17
"В своем поносе тонешь!": Получившая смачный плевок в лицо Ходченкова устроила жуткую грызню
14:14
Два жителя Екатеринбурга устроили драку в магазине из-за одежды
14:12
Подозреваемый в связях с мужчинами Лазарев устроил содом при всем честном народе: Какая мерзость
14:07
Сын избил в Новый год и покончил с собой, а она потеряла память: трагическая судьба Нины Сазоновой
14:04
В Норильске полиция поймала подозреваемого в нападении на женщин в Норильске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На какие шиши гуляем? Всплыл источник доходов жирующей безработной Барановской
"Экскурсиями зарабатываю": вышвырнутый за борт Галкин опустился на самое дно
Брошенному семьей побирающемуся по загранице Галкину всадили нож в спину: Большая потеря
"Смотрится убого": Нелепую Подольскую погнали от пузатого любителя водочки Преснякова
Запасаемся терпением и "Арбидолом" к новому учебному году
Не Галкин: Брошенную мужем сияющую Пугачеву сняли с молодым мужиком
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
В центре внимания – пациент: Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи

В центре внимания – пациент: Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи

Москва внедряет новый стандарт экстренной медицинский помощи, сообщил мэр Сергей Собянин. В следующем году в шести ведущих больницах столицы появятся современные скоропомощные корпуса, написал градоначальник в своем блоге.
прочитано 55 раз

Решение о создании скоропомощных комплексов в больницах принято в 2018 году. Они появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

ПО ТЕМЕ

В Москве открылись три поликлиники после капремонта

За сезон в павильонах "Здоровая Москва" обследовались 300 тысяч человек – Собянин

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Каждый комплекс – это полноценная больница с приемным и диагностическим отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. В общей сложности – более 600 суперсовременных коек, половина из которых – реанимационные", – рассказал Собянин.

Пациенты будут проводить в скоропомощных комплексах от нескольких минут до суток. Врачи проведут обследование, поставят диагноз, окажут срочную помощь и прооперируют при необходимости. Благодаря новым комплексам до полумиллиона человек в год будут получать эффективную и своевременную экстренную помощь, подчеркнул мэр.

Основные положения нового стандарта включают шесть составляющих. Медики разработали 87 пошаговых алгоритмов, которые охватывают 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Алгоритмы описывают действия членов скоропомощного комплекса.

Сотрудники скоропомощных комплексов должны обладать высоким профессионализмом и умением работать в команде. Правительство Москвы проведет открытый конкурсный набор около двух тысяч медработников.

Для скоропомощных комплексов разработан единый стандарт оснащения оборудованием. В них поставят более 10 тысяч единиц новейшего оборудования, уточнил мэр.

В зависимости от состояния пациентов их потоки разделят на три категории. Самых "тяжелых" пациентов без промедления направят в реанимацию или в экстренную операционную.

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Скоропомощные комплексы будут работать в цифровой среде. До прибытия скорой врачи получат доступ к медицинской документации пациента в электронном виде. Для принятия решений будет использоваться цифровой помощник врача, действующий на технологиях искусственного интеллекта.

В центре внимания для работников скоропомощного комплекса будет пациент, подчеркнул Собянин. Элементы дизайна корпусов будут делать пребывание в них психологически комфортным. Пациенты получат обезболивание по новейшим протоколам. Координаторы стационаров помогут освоиться в незнакомой обстановке, собрать информацию о пациенте и прочее.

"Впервые в практике московского здравоохранения специальные условия будут созданы для близких и друзей пациентов: комфортные комнаты ожидания, кабинеты психологической поддержки и кафе. Близкие смогут получить максимум информации о состоянии пациента, планируемых манипуляциях, перспективах выписки домой или перевода в другие отделения. Функции операторов специальных колл-центров возьмут на себя сотрудники социальной защиты", – рассказал Собянин.

Напомним, что в Москве строятся около 30 объектов здравоохранения. Также продолжается модернизация городских поликлиник. В этом году в порядок приведут порядка 50 зданий.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 23 августа 2022, 13:45 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Плохая дочь Украины": Получившую от "нацика" Лолиту облили помоями за отвратительное лицемерие

Певицу не поняли
Шоу-бизнес

Россияне прощаются с Сергеем Лазаревым

Для народа это стало неожиданностью

Шоу-бизнес

"В болоте лежит": Лишившаяся куска ноги на чужбине изможденная Собчак доживает последние дни

Появились подробности
Шоу-бизнес

"Я пробовала сама": врач отказался помочь несчастной Заворотнюк избавиться от страшных мук

Страдай дальше!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Подмосковье на территории ЖК загорелся мусор в строящемся доме
Названа причина крупного пожара в Мытищах
В Подмосковье женщина заказала убийство своего сына
В челябинском лагере воспитанники надругались над подростком
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+