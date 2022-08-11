Спасите ваши души! Глотающий кровь морж Миша из Приморского океанариума кричит о помощи

Созданный по поручению президента Приморский океанариум держит в плену жертв людской чертвости. Пока посетители шоу морских млекопитающих хлопают в ладоши, израненных животных заставляют мучаться за жалкие съестные подачки.



Громкий скандал из-за смертей и болезней "артистов" Приморского океанариума наконец-то получил огласку. Прокурорская проверка зафиксировала дикие условия содержания дельфинов и других животных. Их эксплуатировали среди мусора, а плавали они в непригодных по стандарту резервуарах. При отсутствии ветпункта белуха изувечила хвост о датчик бассейна, а морж Миша порезал рот об отслоившуюся в вольере гидроизоляцию и стал глотать собственную кровь.

На днях распространилось видео, где запечатлены страдания живущих в неволе животных: рвота, поедание пластика, глубокие раны. И это лишь малая часть огромной беды. Морские млекопитающие гибнут и терпят лишения, выступая рабами системы, узниками интересов бессердечного народа. Их покровителям хочется власти и денег, а раззявившим рты обывателям — хлеба и зрелищ.

Кого волнуют желания животных, которых забрали из привычной среды обитания и подвергли опасности? Чем они это заслужили? Равнодушие к чужому горю равнозначно соучастию в мастабном преступлении. Отметим, что Приморский океанарим — это лишь одна из многих организаций в стране, где наживаются на беззащитных созданиях.

Прокуратура по результату проверки учреждения возбудила два административных дела, однако этого недостаточно. Даже если замеченные нарушения устранят, белухи и дельфины продолжат страдать, ибо у природы свои законы.

"На воле китообразные проплывают сотни километров в день. А в бассейнах, в которых их содержат в океанариумах, — это десятки метров. Глубина, конечно, вообще не сопоставима с морскими глубинами. Это все равно, что посадить человека в ванну и выключить свет", — сообщил "Гринпис".

Посещая шоу Приморского океанариума и подобные развлекательные мероприятия, люди поощряют бизнес, созданный на крови млекопитающих. Настало время активных действий, смягчите черствые сердца и помогите "артистам" выбраться на волю. Они могут пройти специальную реабилитацию и вернуться в море. Спасите ваши души — подпишите петицию.

"Дельфин может покончить жизнь самоубийством, перестав дышать. Он просто закрывает дыхало, опускается на дно и умирает. И такие случаи были в дельфинариях. Животным было так плохо, что они сознательно уходили из этого мира", — объяснял эксперт российского отделения "Гринпис" Оганес Таргулян.

В распоряжении "Дни.ру" имеются кадры из Приморского океанариума, сделанные летом 2022 года. Предлагаем посмотреть видео при участии моржа Миши, который пытается достучаться до публики. Ведущий заявляет, что Миша поет, но не верьте ему наслово. Вглядитесь, и вы поймете, что морж кричит о помощи.