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Общество
Как помочь кошке в жару – совет ветеринара

Как помочь кошке в жару – совет ветеринара

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Хвостатые пушистики тяжело переносят воздействие высоких температур. Летом особенно важно за ними поглядывать. Кошки в жару действуют адекватно, полагает ветеринар Михаил Шеляков. Однако хозяевам стоит позаботиться о комфортных условиях жизни питомцев.

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Сюжеты Милые животные

"Радио 1" со ссылкой на слова эксперта отмечает, что кошки боятся прямых солнечных лучей. Ветврач утверждает, что усатики в состоянии сами охлаждаться, но при этом люди должны обеспечить им свободу перемещения. Животные самостоятельно выбирают в жару прохладные и удобные местечки, когда не ограничены в передвижении.

Отметим, что под влиянием высоких температур владельцам кошек важно беречь и собственный организм. В частности, это касается сердечников и всех остальных, кому жара приносит дискомфорт. Как передает сайт VSE42.RU, на улице нежелательно разгуливать с 11 до 17 часов, когда солнце светит особенно агрессивно.

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Фото: pixabay.com
Автор: 6 июля 2022, 21:54 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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