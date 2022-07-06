Как помочь кошке в жару – совет ветеринара

Хвостатые пушистики тяжело переносят воздействие высоких температур. Летом особенно важно за ними поглядывать. Кошки в жару действуют адекватно, полагает ветеринар Михаил Шеляков. Однако хозяевам стоит позаботиться о комфортных условиях жизни питомцев.

"Радио 1" со ссылкой на слова эксперта отмечает, что кошки боятся прямых солнечных лучей. Ветврач утверждает, что усатики в состоянии сами охлаждаться, но при этом люди должны обеспечить им свободу перемещения. Животные самостоятельно выбирают в жару прохладные и удобные местечки, когда не ограничены в передвижении.

Отметим, что под влиянием высоких температур владельцам кошек важно беречь и собственный организм. В частности, это касается сердечников и всех остальных, кому жара приносит дискомфорт. Как передает сайт VSE42.RU, на улице нежелательно разгуливать с 11 до 17 часов, когда солнце светит особенно агрессивно.