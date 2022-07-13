"Рак кожи и меланома": Врач предупредил россиян об опасности

Онколог Андрей Пылев объяснил, что ультрафиолетовые лучи способны нанести организму человека непоправимый вред. В частности, в группе риска находятся люди с большим количеством родинок. Загар кожи может спровоцировать развитие таких тяжелых заболеваний как "рак кожи и меланома".

Назревает вопрос: как правильно загорать и стоит ли это делать вообще? Обладателем многочисленных родинок врач рекомендует воздерживаться от солнечных ванн, если это возможно. А вот специально заклеивать пигментные образования перед посещением пляжа медик считает лишним.

Как отмечает "Радио 1", специалист советует использовать защитный крем с высоким уровнем SPF. Онколог предупредил, что вне зависимости от наличия загара нужно внимательно следить за состоянием кожи и своевременно посещать медосмотры.

Ранее телеканал "360" сообщал, что в Московской области довольно много общественных пространств, где можно загореть и поплавать. Зоны у воды в Одинцове, Солнечногорске, Химках, Лыткарине и Богородском кажутся народу лучше остальных.