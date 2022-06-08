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Собянин подвел итоги первого года работы Кадрового центра Департамента здравоохранения

Собянин подвел итоги первого года работы Кадрового центра Департамента здравоохранения

В первый год работы Кадрового центра столичного Департамента здравоохранения в учебных программах приняли участие около 25 тысяч слушателей. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник отметил, что в городских больницах и поликлиниках работают более 50 тысяч врачей. Открытый в 2021 году Кадровый центр московского здравоохранения позволяет подбирать лучших медиков, повышать уровень знаний и оценивать качество их работы, написал мэр.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По его словам, Кадровый центр стал единой точкой входа в московскую медицину. Для устройства на работу каждый врач должен пройти специальную процедуру в Кадровом центре – это гарантирует профессионализм медработников, подчеркнул Собянин.

Второй задачей Кадрового центра градоначальник назвал обучение и повышение квалификации медицинского персонала. Врачи осваивают новые технологии и инновации.

"Более 1100 единиц современного оборудования создают возможность проведения обучающих курсов практически во всех областях современной медицины. Новейшие симуляторы до мельчайших деталей воспроизводят анатомию внутренних органов и максимально реалистично имитируют основные функции организма (дыхание, судороги, температуру тела, сердечные тоны, легочные шумы и др.). Как в реальной жизни", – написал мэр.

Фото: Mos.ru

Кадровый центр разработал более 20 обучающих и тренировочных программ по разным направлениям медицины. Практические занятия проводятся в имитационной среде, применяется симуляционное оборудование.

Кроме того, столичные медики могут участвовать в открытых тренингах и самостоятельно работать на симуляционноым оборудовании по кардиологии, гинекологии, травматологии и другим направлениям. Отдельный блок посвящен проработке социально-психологических и управленческих навыков.

Третья задача Кадрового центра – независимая оценка профессиональных навыков на всех этапах карьеры врача, написал Собянин. Столичные медики будут регулярно сдавать многоуровневый экзамен.

В первый год оценочные процедуры прошли более 10 тысяч врачей. Экзамен на получение статуса "Московский врач" с первого раза успешно сдает только 40% претендентов, уточнил мэр.

"Мы и дальше будем совершенствовать систему повышения квалификации и независимой проверки знаний медицинских работников, чтобы московских пациентов лечили максимально компетентные и опытные врачи", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о капитальном ремонте крупных больниц Москвы. 11 зданий ожидают модернизации.

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Фото: Mos.ru
Автор: 8 июня 2022, 10:26 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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