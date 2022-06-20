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Общество
Собянин рассказал о поддержке индустрии моды в Москве

Собянин рассказал о поддержке индустрии моды в Москве

В столице 20 июня стартует Московская неделя моды. О главном событии городской креативной индустрии в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.
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В столичной индустрии моды занято около 40 тысяч человек, подчеркнул мэр. Он уточнил, что в прошлом году они произвели продукции на 174 миллиарда рублей.

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Культурные площадки подготовили программу к Московской неделе моды

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин отметил, что на Москву приходится 30% всех российских продаж индустрии. Кроме того, в 2021 году столица заняла девятое место в Глобальном рейтинге модных городов, написал градоначальник.

Пандемия и санкции нанесли индустрии серьезный удар. Разрушаются привычные цепочки поставок, выросли закупочные цены на материалы, дизайнеры потеряли площадки для продвижения своей продукции.

Вместе с тем происходящее сегодня открывает новые возможности, считает мэр. Отечественная индустрия может заместить ушедшие бренды, но ей нужно помочь, заявил Собянин.

"Правительство Москвы делает максимум возможного для создания комфортных условий развития этой важнейшей индустрии", – отметил мэр.

Столица помогает не только профессионалам, но и тем, кто делает первые шаги в индустрии. Программы обучения модельеров и швейников действуют в детских технопарках "На Зорге", "Косыгин парк", технопарке равных возможностей РГСУ.

В начале 2021 года Московский инновационный кластер запустил Биржу контрактного производства. Это платформа для размещения заказов на пошив модных коллекций.

К бирже присоединилось более 310 производителей из 50 регионов. Заключено 335 сделок на общую сумму 145 миллионов рублей.

Собянин напомнил, что город учредил субсидии и гранты для производителей одежды, обуви и модных аксессуаров. Также Москва компенсирует до половины затрат на покупку и лизинг оборудования, софинансирует до 95% расходов на обучение сотрудников. Участникам индустрии моды доступны льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели.

"За последние три года финансовая поддержка компаний fashion-индустрии превысила 170 миллионов рублей", – подчеркнул мэр.

Фото: Mos.ru

Собянин пригласил всех желающих присоединиться к Московской неделе моды. Основная площадка расположена в парке "Зарядье" – там пройдет 70 показов коллекций 120 российских дизайнеров. Также показы состоятся на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.

"Более 50 открытых встреч, мастер-классов по дизайну одежды и лекций об истории моды подготовили московские музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры. А Музей моды в Гостином дворе превратится в огромный шоурум – оптовую площадку для закупки модных коллекций", – рассказал градоначальник.

Напомним, что Московскую неделю моды поддержали столичные культурные и развлекательные пространства – музеи, выставочные залы, библиотеки и сеть кинотеатров "Москино". Они подготовили свои тематические программы.

Московской неделе моды в 2022 году посвящена акция "День без турникетов". С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии пройдут бесплатные экскурсии.

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Фото: Mos.ru
Автор: 20 июня 2022, 10:44 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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