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Общество
Володин призвал проводить курсы повышения квалификации только в ведущих вузах

Володин призвал проводить курсы повышения квалификации только в ведущих вузах

В Госдуме проходят парламентские слушания по вопросам высшего образования. Спикер ГД Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость совершенствования системы повышения квалификации специалистов.
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Председатель Госдумы отметил, что сегодня повышение квалификации и аттестация отданы на откуп небольшим частным организациям. Кроме печати у таких контор ничего нет, констатировал спикер.

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По мнению Володина, повышением квалификации специалистов должны заниматься ведущие вузы, которые дорожат своим именем. Это позволит повысить качество образования, считает он.

"У нас есть ведущие вузы на каждом направлении: в юриспруденции, медицине, сельском хозяйстве и так далее. Кто мешает взять и отдать этим вузам вопрос проведения аттестации?" – сказал спикер.

Он указал на необходимость правительственного законопроекта по этому вопросы. Это снимет многие вопросы, добавил Володин.

Предложение спикера поддержал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вопросы аттестации конкретных специалистов проработают со всеми профильными ведомствами, сообщил он.

Ранее Володин призвал изменить систему высшего образования и использовать лучшие практики СССР и царской России.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 27 июня 2022, 14:48 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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