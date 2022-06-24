"Лучше не приближаться": почему после встреч с ежами люди умирают

Колючий комок на лоне природы может свести вас в могилу. Ежики — это не только милые животные, а еще переносчики бешенства и других страшных болезней. По данным телеканала "360", биолог Павел Глазков советует не брать этих зверьков в руки.

Сальмонеллез и лишай — далеко не самое страшное, что грозит вам при встрече с игольчатым другом. В колючках ежики таскают с собой клещей, в том числе смертельно опасных. Раз — и нет человека!

"Радио 1" со ссылкой на слова эксперта предупреждает: ежики могут заразить вас через испражнения. От роковой ошибки не застрахован никто. "К ежу лучше ни в коем случае не приближаться", — заверил Павел.