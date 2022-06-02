Собянин и Патрушев посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве

Жители и гости Москвы могут посетить 23 площадки фестиваля "Рыбная неделя" до 5 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев приняли участие в фестивали "Рыбная неделя". Они оценили ход мероприятия, посетив фудкорт на переходе от площади Революции к Манежной площади. Глава города пригласил жителей и гостей российской столицы также присоединиться к гастрономическому празднику.

Напомним, всего в городе действуют 23 площадки. Желающие насладиться рыбой и морепродуктами могут принять участие в проекте до 5 июня. На фудкортах доступны черноморская барабулька, байкальский омуль, камчатский краб, камбала и палтус из Мурманска, чилийская форель, масляная рыба из Вьетнама и другие гастрономические изыски.

Глава столичного региона подчеркнул, что фестиваль "Рыбная неделя" проводится в Москве уже в четвертый раз. По его словам, проект пользуется огромным успехом у жителей и гостей города. Так, всего за несколько дней удалось продать в два раза больше продукции, чем в предыдущие годы.

"В этот раз он наиболее популярен, потому что, наверное, москвичи уже соскучились по таким мероприятиям, во-первых. Во-вторых, ассортимент, который здесь предлагается, просто огромен, со всех морей России: и северных, и дальневосточных, и Каспия, и Черного моря, представлено около 20 видов вкуснейших рыб" – отметил Сергей Собянин.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев добавил, что фестиваль помогает москвичам поближе познакомиться с отечественными производителями. Кроме того, по его словам, благодаря столичному проекту можно популяризировать российскую сельскохозяйственную продукцию, в том числе, рыбную. Министр подчеркнул, что отечественная продукция ничуть не уступает зарубежным аналогам.