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Общество
Собянин: Получить копии документов о правах на жилье можно будет онлайн

Собянин: Получить копии документов о правах на жилье можно будет онлайн

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о возможности получать копии документов на жилье в электронном виде. Мера касается объектов жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 года.

Продолжение: Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы
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Это одна из самых востребованных услуг у москвичей. Ежегодно граждане направляют более 25 тысяч таких запросов.

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Раньше получить копии документов можно было только в центрах госуслуг "Мои документы". Теперь решить этот вопрос москвичи могут онлайн в любое время. Местонахождение заявителя значения не имеет.

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись заявители могут бесплатно. Информация поступит в личный кабинет на mos.ru после одобрения услуги.

Цифровизация государственных услуг и сервисов делает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти удобнее, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в столице предоставляют 28 государственных услуг и 20 сервисов в имущественно-земельной сферы. Ежегодно от граждан и индивидуальных предпринимателей поступает около 1,3 миллиона обращений, добавил Ефимов.

Предоставление копий документов на жилье онлайн – серьезный шаг в направлении цифровизации городских услуг, считает независимый экономист Андрей Бархота.

"Облегченное получение требуемых документов повысит доступность и простоту заключения сделок, формирования пакетов документов, а также расширит перечень услуг, доступных для москвичей онлайн", – объяснил эксперт.

Напомним, что в сентябре 2022 года Сергей Собянин представил новый проект городского правительства – портал потребителя. Москвичи могут узнать о своих правах как покупателя и заказчика услуг, составить претензию или иск, получить полезные бытовые советы и многое другое.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 21 декабря 2022, 12:46 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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