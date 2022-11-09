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Посвященный обороне Москвы интерактивный музей на Красной площади посетили более 200 тысяч человек

Посвященный обороне Москвы интерактивный музей на Красной площади посетили более 200 тысяч человек

Гости интерактивного музея на Красной площади узнали о жизни осажденной Москвы в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция посвящена годовщине парада 7 ноября 1941 года.
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Посетители смогли ознакомиться с различными инсталляциями, увидеть образцы военной техники времен ВОВ, посмотреть выступления агитбригады, послушать стихи и песни тех лет.

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Так, на площадке "Белорусский вокзал" представили зенитку и вагон-теплушку. В вагоне и на перроне показали сцены проводов ополченцев.

Инсталляция "Окна времени" была представлена тремя экранами в форме раскрытой книги. Гости увидели панорамами осажденного города, баррикады на улицах столицы и другие архивные фотографии тех лет.

На сцене культпавильона выступала агитационная бригада. Гости могли посмотреть документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" 1942 года, а также современные картины – "Подольские курсанты" и "Первый Оскар".

Атмосферу героической обороны Москвы создавали театрализованные представления, концерты с песнями и стихами военных лет. В культурной программе задействовали более 500 артистов.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

В минувшие выходные в Москве также прошли мероприятия в честь Дня народного единства. Посетители ВДНХ смогли попробовать блюда из всех уголков страны, в том числе традиционную кухню новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Еще одним важным событием стала 10-я акция "Ночь искусств". На благотворительных мероприятиях собрано 19 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на помощь жителям новых регионов.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 9 ноября 2022, 12:53 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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