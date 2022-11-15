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Экономика
Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

С 1 декабря в России проиндексируют тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Москве они изменятся на 9% – это почти на 5% ниже, чем прогнозируемые показатели инфляции.
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Индексация тарифов ЖКХ обсуждалась во вторник, 15 ноября, на заседании президиума правительства Москвы. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

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Речь идет лишь о смещении дат индексации тарифов. Летом 2023 году повышать их уже не будут.

На сегодняшний день это самое сбалансированное решение. Рост тарифов на услуги ЖКХ в Москве будет почти на 5% ниже прогнозируемой по итогам текущего года инфляции (13,9%). Более того, планка в 9% ниже экономически обоснованного роста платежей.

При этом в столичный бюджет на следующий год заложены средства на индексацию социальных выплат на 10% Это выше, чем показатели индексации тарифов ЖКХ. Также Москва сохраняет все льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

На финансирование данных льгот в 2023 году направят 27,5 миллиарда рублей. На субсидии по оплате услуг ЖКХ семьям с низким уровнем дохода предусмотрено 21,9 миллиарда. Такими преференциями пользуются сегодня более четырех миллионов жителей столицы.

Московская городская дума 2 ноября приняла бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Главный финансовый документ столицы сохраняет социальную направленность: значительные средства выделяются на поддержку горожан и развитие медицины и образовательной сферы.

Социальные расходы бюджета увеличатся на 8,8%. В 2023 году более 591 миллиарда рублей направят на доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, лекарственное обеспечение и прочие меры поддержки. Минимальный размер пенсии с городской доплатой проиндексируют до 23313 рублей.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 15 ноября 2022, 13:43 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник

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