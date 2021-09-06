Святой мученик Евтихий: Народные приметы 6 сентября

Святой Евтихий жил в 1-2 веке, он уверовал и стал проповедовать вместе с апостолом Павлом. Он мужественно перенес все телесные страдания, они не смогли пошатнуть его веру. Так Евтихия причислили к лику святых.
В День святого мученика Евтихия в Древней Руси крестьяне просили о хорошей погоде, чтобы дозрел урожай льна. До наших дней сохранились некоторые приметы.
Этот день стоит провести тихо, в мире и спокойствии. По поверьям, 6 сентября темные силы выходят на поиски жертв. Лучше воздержаться от похода в лес и к водоемам. Гулять стоит в компании, оставаться в этот день одному не рекомендуется.
6 сентября стоит держаться подальше от предметов, о которые можно пораниться. Любая травма, полученная в день святого Евтихия, принесет беды. Нельзя ругаться с близкими, ссора может привлечь проблемы в семье.
Если малознакомые люди преподносят подарки, от них лучше отказаться. Не стоит сплетничать, говорить о пустяках и сквернословить. Все это может повлечь за собой проблемы.
Можно собраться в компании друзей и провести время с пользой. Так делали еще крестьяне в древности, это приносило удачу.
По народной примете, если в ночь на святого Евтихия ясно, стоит ждать хорошей погоды. А вот если солнце скрылось в этот день за тучами – скоро наступят холода.
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