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Святой мученик Евтихий: Народные приметы 6 сентября

Святой мученик Евтихий: Народные приметы 6 сентября

6 сентября православные чтят память священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.
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Святой Евтихий жил в 1-2 веке, он уверовал и стал проповедовать вместе с апостолом Павлом. Он мужественно перенес все телесные страдания, они не смогли пошатнуть его веру. Так Евтихия причислили к лику святых.

В День святого мученика Евтихия в Древней Руси крестьяне просили о хорошей погоде, чтобы дозрел урожай льна. До наших дней сохранились некоторые приметы.

Этот день стоит провести тихо, в мире и спокойствии. По поверьям, 6 сентября темные силы выходят на поиски жертв. Лучше воздержаться от похода в лес и к водоемам. Гулять стоит в компании, оставаться в этот день одному не рекомендуется.

6 сентября стоит держаться подальше от предметов, о которые можно пораниться. Любая травма, полученная в день святого Евтихия, принесет беды. Нельзя ругаться с близкими, ссора может привлечь проблемы в семье.

Если малознакомые люди преподносят подарки, от них лучше отказаться. Не стоит сплетничать, говорить о пустяках и сквернословить. Все это может повлечь за собой проблемы.

Можно собраться в компании друзей и провести время с пользой. Так делали еще крестьяне в древности, это приносило удачу.

По народной примете, если в ночь на святого Евтихия ясно, стоит ждать хорошей погоды. А вот если солнце скрылось в этот день за тучами – скоро наступят холода.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
6 сентября 2021, 00:21 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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