День святого Луппа: народные приметы в православный праздник 5 сентября

5 сентября православные чтят память мученика Луппа.

Святой Лупп Солунский жил на рубеже 3-4 веков. Он добровольно и смиренно принял кару языческих мучителей, за что и был причислен к лику святых.

В этот день стоит отказаться от пышных празднеств, провести его в смирении и покое. Стоит придерживаться ранее заготовленного плана и не предпринимать лишних действий. В этот день можно задуматься о планах на будущее, выстроить схему достижения намеченных целей.

5 сентября – подходящий день для бракосочетания. Союз, заключенный в день святого Луппа, станет крепким и долгим. Дети, рожденные в этот день, зачастую вырастают творческими людьми.

Для тех, кто интересуется садом и огородом, отличный день, чтобы отправиться собирать бруснику. Лучше всего, если по ягоды пойдет женщина. Мужчины в древность в день святого Луппа убирали лен и овес. Сейчас мужской половине населения можно сделать какую-то работу по дому в этот день.

5 сентября – отличный день, чтобы ничего не менять в жизни. Его стоит провести так, как обычно. Не стоит жаловаться на проблемы и ругать жизнь. Ко всем обстоятельствам стоит относиться со смирением и пониманием.

В День святого Луппа не стоит одалживать что-то материальное. Забранные деньги или вещи могут унести с собой добро и гармонию. Сны, которые снятся в этот день, лучше тоже оставить при себе. Не стоит кому-то рассказывать сюжет сновидений в ночь на 5 сентября.

Этот день нужно провести в спокойствии, занимаясь хоть и обычными, но необходимыми делами.