Назван самый главный загрязнитель воздуха среди стран СНГ

Туркменистан оказался самым сильным загрязнителем воздуха метаном среди стран СНГ. Об этом сообщили специалисты компании Kayrros SAS, занимающейся геоаналитикой.
С помощью спутниковых наблюдений эксперты выяснили, что 31 августа в районе местного газопровода происходил выброс метана со скоростью 172 тонны в час. Аналитики отметили, что в целом Туркменистан занимает третье место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая лишь Венесуэле и Ливии, передаёт телеканал "Царьград".
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