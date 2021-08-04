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Термин "спальные районы" больше не соответствует реальному положению дел – Собянин

Термин "спальные районы" больше не соответствует реальному положению дел – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с активистами Западного административного округа.
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За последние годы бывшие спальные районы Москвы стали небольшими городами, где строятся школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные объекты, создаются парки, места для отдыха, открываются магазины, кафе и рестораны. В районах появились свои фестивальные площадки, ярмарки и рынки.

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По словам Собянина, наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома. Однако в этой сфере также есть успехи. За последние 10 лет благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков порядка 85% новых рабочих мест создаются в нецентральных районах столицы.

Во многом это стало результатом нового подхода к взаимодействию с девелоперами. Собянин рассказал, что строители жилья отчисляют в бюджет Москвы средства за разрешение возводить дома. Эти деньги город частично возвращает инвесторам, если они помогают создать рабочие места там, где это необходимо.

"Чем дальше, тем больше термин ["спальные районы"] уже не соответствует реальному положению делу", – считает градоначальник.

Жители бывших спальных районов существенно экономят время. Им не нужно тратить по два-три часа каждый день в пути на работу и обратно. Это привело к снижению нагрузки на весь общественный транспорт, в том числе – на центральные и пересадочные станции метро.

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Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/ АГН «Москва»
Автор: 4 августа 2021, 10:46 Источник: Сайт Сергея Собянина
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