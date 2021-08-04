Термин "спальные районы" больше не соответствует реальному положению дел – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с активистами Западного административного округа.

За последние годы бывшие спальные районы Москвы стали небольшими городами, где строятся школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные объекты, создаются парки, места для отдыха, открываются магазины, кафе и рестораны. В районах появились свои фестивальные площадки, ярмарки и рынки.

По словам Собянина, наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома. Однако в этой сфере также есть успехи. За последние 10 лет благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков порядка 85% новых рабочих мест создаются в нецентральных районах столицы.

Во многом это стало результатом нового подхода к взаимодействию с девелоперами. Собянин рассказал, что строители жилья отчисляют в бюджет Москвы средства за разрешение возводить дома. Эти деньги город частично возвращает инвесторам, если они помогают создать рабочие места там, где это необходимо.

"Чем дальше, тем больше термин ["спальные районы"] уже не соответствует реальному положению делу", – считает градоначальник.

Жители бывших спальных районов существенно экономят время. Им не нужно тратить по два-три часа каждый день в пути на работу и обратно. Это привело к снижению нагрузки на весь общественный транспорт, в том числе – на центральные и пересадочные станции метро.