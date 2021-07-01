Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей

Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Четверг
1 июля
Лента новостей
10:11
Появилась странная информация о Кабаевой после нового фото с детьми
10:04
Boeing повредил корпус при посадке в Якутстке
09:50
"Фрики побеждают!": Пригожин о похабной обнаженке и геях в шоу-бизнесе
09:41
"Одному лучше": экс-домработница вывалила интимные тайны Киркорова на всю страну
09:28
Раскрыты важные подробности новой пенсионной реформы
09:25
"Крысы и подонки": Цепкало предложил бизнесменам скинуться на арест Лукашенко
09:02
Отдышка, кашель, возможные осложнения: обнародован страшный диагноз пребывающей в коме МакSим
08:59
В Махачкале из-за взрыва в частном доме пострадали 3 человека
08:59
"Хотела сделать человека из Омарова": Широкова объяснила причины развода Бородиной
08:25
При столкновении иномарки и "Газели" под Ростовом погибли 5 человек
08:20
Народный артист Гуськов: При Украине Крым стал помойкой
06:10
Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь
04:07
Новый ухажер или провинившийся муж? Бородина похвасталась дорогим подарком
02:02
"Мутант": Рудковская стала посмешищем из-за чрезмерной обработки фото
23:57
Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная
22:47
"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса
22:05
Пугачева забыла о важном событии в жизни Киркорова
21:17
Недавно родившая Джанабаева заговорила о новой беременности
20:37
Рост цен в России установил шестилетний рекорд
20:29
Путин назвал причины высоких цен на отдых в России
20:21
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом
20:02
Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек
19:51
"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову
19:45
"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли
19:42
В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию
19:04
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин
19:01
"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице
18:57
Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии
18:53
Страшный диагноз сына лишил Бледанс покоя: Адские крики и слезы
18:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:47
После новости о причине расставания Киркоров плюнул в Пугачеву
18:35
"Нож в спину": после предательства Малахова Отиева перестала выходить на связь
18:32
Назван виновник тяжелого состояния певицы МакSим
17:56
Глава МИД Украины возразил Путину на слова о единстве российского и украинского народов
17:48
"Я же русский": Путин рассказал о любимых песнях на отдыхе
17:46
Подольская собрала детей и улетела из России
17:41
Невеста высказалась о внебрачном ребенке изменника Моргенштерна: Залетевшая в деревне
17:26
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
17:12
Алсу заподозрили в очередной беременности
16:49
Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин
16:39
Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет
16:22
"Зашивать все придется": рыдающая экс-избранница Гуфа показала кровоточащее лицо
16:06
"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась
15:54
Земфира получила отказ в суде после заявления о взыскании денег с Гришковца
15:39
"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа
15:22
Петросян остался без штанов: Все!
15:08
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
14:52
"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой
14:47
В России грядет пенсионная реформа
14:44
Путин ответил на вопрос о преемнике
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей

Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей

Российская столица вошла в топ-3 самых привлекательных городов мира для жизни. Рейтинг Cities of Choice составляли аналитики Boston Consulting Group (BCG). Москва лидирует по показателям комфортности городской среды.

прочитано 112 раз

Эксперты проанализировали 16 мировых мегаполисов. В исследовании учитывались статистические данные по 155 показателям, а также опросы жителей городов.

ПО ТЕМЕ

Эксперты оценили попадание Единого хранилища данных Москвы в рейтинг ООН

Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

При составлении рейтинга Cities of Choice в BCG оценивали города по пяти блокам. Первый – качество жизни. Учитывалось развитие инфраструктуры и сферы услуг, их доступность. В блоке экономические возможности анализировались уровень жизни и возможности для профессионального развития жителей мегаполиса.

Также специалисты учитывали скорость позитивных изменений, условия для социальных взаимодействий, равенство возможностей, отношения с властью.

По качеству жизни российская столица получила больше всего баллов. Конкуренцию Москве смог составить лишь Лондон. Однако по показателю "общественные зоны" столица России заняла лидирующую позицию.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города /АГН Москва

Кроме того, Москва оказалась на четвертом месте по скорости изменений в городе. В тройку лучших вошли Шанхай, Пекин и Сингапур. Также российская столица получила высокую оценку в сфере образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Авторы исследования выявили общие для городов тренды, которые проявились на фоне пандемии коронавируса. Стала активнее развиваться онлайн-торговля, улучшилось состояние окружающей среды, снизился уровень преступности.

Управляющий партнер Colliers Николай Казанский отметил, что Москва – самый быстроразвивающийся мегаполис северного и западного мира. Преобразования в российской столице за последние 10 лет эксперт назвал колоссальными, сообщает РБК. Он напомнил о создании комфортных общественных зон, транспортной системы и прочих показателях. Составленный BCG рейтинг Казанский назвал справедливым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Софья Сандурская /АГН Москва
Автор: 1 июля 2021, 10:03

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли

Назад пути нет
Шоу-бизнес

"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову

Девушка стала другой
Шоу-бизнес

"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице

Телеведущий возмущен поведением альфа-самцов
Шоу-бизнес

"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

Балерина забыла убрать деталь

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+