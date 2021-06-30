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Экономика
Эксперты оценили попадание Единого хранилища данных Москвы в рейтинг ООН

Эксперты оценили попадание Единого хранилища данных Москвы в рейтинг ООН

Организация Объединенных Наций признала Единое хранилище данных (ЕХД) Москвы одной из лучших мировых практик для достижения Целей устойчивого развития "Устойчивые города и населенные пункты". Система помогает анализировать большие объемы информации и эффективно решать управленческие задачи, считают опрошенные "Дни.ру" эксперты.
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ООН отметила 148 практик в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР). В этом списке оказались три российских проекта. Один из них – Единое хранилище данных Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Система востребована во всех сферах городского хозяйства и постоянно расширяется, помогая как самим властям Москвы, так и бизнесу, работающему в столице, эффективно решать управленческие задачи. Эта система открывает доступ к постоянно обновляющимся данным по всем отраслям и направлениям, что помогает обеспечить открытость и предсказуемость происходящего в городе", — отметил вице-мэр.

ООН по итогам конкурса сформировала базу данных проектов и инициатив, которые можно реализовать в любой точке мира. Это будет содействовать достижению целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, сказал заместитель столичного градоначальника. По словам Ефимова, она объединяет ведущие практики городов, стран, а также некоммерческих организаций по всем 17 ЦУР по всему миру.

Проект Единого хранилища данных Москвы был запущен в 2014 году. Это база статистических данных, которая позволяет использовать современные инструменты по работе с информацией, рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов. Сейчас в системе содержатся уже более 10 тысяч показателей. Среди них есть индикаторы, в соответствии с которыми можно оценивать прогресс по достижению Целей устойчивого развития.

Ресурс доступен как русскоязычным, так и англоязычным пользователям. Пользоваться им может любой желающий, подчеркнул чиновник.

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва

Попадание московского Единого хранилища данных в рейтинг мировых практик ООН — однозначная победа, в том числе для профильного департамента экономики и столичного вице-мэра Владимира Ефимова, отметил экономист Дмитрий Лекух.

"Разработка столичных специалистов из Аналитического центра признана на мировом уровне, что говорит о ее качестве, востребованности, а также, учитывая характер рейтинга, о ее соответствии и способствованию достижению целей устойчивого развития", – подчеркнул эксперт.

Немаловажно и то, что систему уже сейчас используют во всех сферах городского хозяйства, а содержащиеся в ней данные, среди которых тысячи показателей, постоянно обновляются, продолжает Лекух.

Отдельно эксперт подчеркнул удобство и дружелюбие интерфейса Единого хранилища данных. "А искушенные пользователи могут оперативно визуализировать данные с помощью внутренних инструментов", – сказал он.

Аналитик отметил уникальность столичной ЕХД. По его словам, система разрушает стереотип о том, что государство всегда отстает от коммерческого сектора во внедрении цифровых технологий.

В Едином хранилище данных Москвы собраны данные не только по столице, но и по регионам, указал экономист. "Это точно такая же "матрица" и "модель", как и все системные инструменты департамента экономики столичной мэрии", – сказал Лекух.

Региональные специалисты уже сейчас могут пользоваться столичными наработками, уверен эксперт. По его словам, для других субъектов Федерации попадание столичной ЕХД в рейтинг ООН должно стать стимулом к развитию собственных информационных систем.

Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва

Создатели Единого хранилища данных ставили несколько целей. Было необходимо сократить время на поиск статистических данных, упростить работу по их анализу и благодаря этому – повысить качество управленческих решений.

ЕХД дает каждому желающему возможность пользоваться регулярно обновляемой информацией, работать с данными из различных источников в едином интерфейсе, сопоставлять информацию в региональном разрезе. Ресурс дает мощные инструменты для анализа и прогнозирования. Кроме того, пользователям доступен персональный рабочий стол, уведомления об обновлении данных и консультационная поддержка по работе и методологии системы.

Без подобного рода технологий невозможно представить современный процесс управления, отметил заместитель заведующего кафедрой философии и политологии Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. "С учетом того, что информация по разным сферам жизнедеятельности города относится к функционалу сразу нескольких ведомств, то очевидна нужда в едином хранилище, которое позволяло бы ведомствам не только получать информацию, но и коммуницировать друг с другом, используя ее", – пояснил эксперт.

"Поэтому такая система заслуживает только положительной оценки: она соответствует духу времени, тем запросам, которые предъявляет современная экономика, социальная жизнь", – уверен Фельдман.

Эксперт согласен, что создание и функционирование Единого хранилища данных Москвы разрушает сложившийся стереотип об отставании государства от коммерческих структур по внедрению современных технологий. Московские и федеральные власти по степени цифровизации и умению использовать новейшие технологии не просто могут спокойно конкурировать с бизнесом, они в значительной степени его превосходят, уверен Фельдман.

По его словам, в области цифровых новаций Москва является образцом для многих регионов России. Идеи, которые опробуются на столичной площадке, доказывают свою эффективность, после чего заимствуются другими регионами и бизнес-структурами, заключил аналитик.

Фото: Мобильный репортер /АГН Москва

Сегодня на портале доступны самые актуальные данные из Росстата и Мосгорстата, источников госслужб (Федеральная налоговая служба, Центральный банк, Федеральная таможенная служба, Московский авиационный узел и другие), а также ведомственная статистика (столичный Департамент экономической политики и развития города, Мосэнергосбыт, московский УЗАГС, Росреестр).

Сервис выдает информацию о динамике изменений в различных отраслях развития Москвы. Посетители могут ознакомиться с изменениями основных социально-экономических показателей города: бюджет, здравоохранение, транспорт, занятость, образование, торговля, социальная защита.

Эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности, IT– эксперт Алексей Курочкин рассказал, что помогло Московские власти вывели город на высокий уровень в сфере применения информационных технологий.

"Власти других регионов, к сожалению, имеют более консервативный подход, и предложения об инновациях в сфере информационных технологий и применения их в городских сферах жизни наталкиваются на непонимание. Поэтому Москва действительно впереди России всей и даже, я бы сказал, впереди многих стран. Здесь стоит сказать спасибо властям за то, что они допускают молодых и перспективных, думающих людей в свою работу и позволяют внедрять эти удобные системы, которые требует наша жизнь сейчас", – сказал специалист.

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Фото: Александр Авилов /АГН Москва
Автор: 30 июня 2021, 16:25

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