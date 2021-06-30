Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

Столичные власти учредили премию "Новатор Москвы" для поддержки изобретателей, разрабатывающих оригинальные инновационные продукты

Безусловно, Москва – один из самых инновационных городов во всем мире. Столичные власти прикладывают большие усилия для того, чтобы современные технологии сделали жизнь горожан максимально комфортной. Для этого значительную поддержку получают передовые, высокотехнологичные компании.

Огромная инновационная экосистема работает в российской столице для помощи новаторам. Она позволяет реализовывать новые проекты, каждый из которых полезен как городу, так и его жителям. Заслуги Москвы отмечены на международном уровне. Об этом в личном блоге рассказал мэр города Сергей Собянин:

"В прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 г. мы находились на 57 месте. В недавно опубликованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 г. Москва заняла 9 место в мире и 2 место среди европейских городов".

Для поддержки изобретателей, разрабатывающих оригинальные инновационные продукты, столичные власти в 2019 году запустили конкурс "Новатор Москвы". Талантливые участники, живущие или работающие в Москве, за свои разработки могут получить вознаграждение от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

Однако, денежный приз – далеко не самое важное. У авторов разработок появляется возможность громко заявить о себе, продемонстрировать обществу свои идеи и, конечно же, найти постоянных клиентов и партнеров, готовых вложиться в новые исследования.

На этой неделе были объявлены лауреаты премии 2021 года. Всего было выдвинуто 740 заявок по 6 приоритетным направлениям: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Транспорт и логистика", "Благоустройство и строительство", "Экология и охрана окружающей среды" и "Общественные проекты".

18 проектов стали победителями конкурса. Примечательно, что некоторые разработки, опережающие время, уже сейчас внедряются в Москве. Например, диагностическая платформа Oncobox, которая позволяет подбирать эффективные лекарства для лечения рака на поздних стадиях и в других сложных случаях.

Еще один интересный проект – городская вертикальная ферма по выращиванию экологически чистой продукции компании iFarm. Идея, возникшая из мобильной игры-симулятора, уже переросла в крупное производство.

Разработанное компанией "ФармПринт" оборудование для автоматизации лабораторных операций улучшает точность и качество исследований, а также позволяет в несколько раз повысить производительность. Компания занимается разработками в сфере создания персональных лекарств с точной дозировкой.

Заслуживает внимания и компания "Био Диджитал Технолоджи". Она разрабатывает системы управления протезом руки, в которой сенсоры будут подключаться напрямую к нервно-мышечной системе через кожу и имплант в кости.

Наконец, разработки для московского транспорта, который по праву считается одним из лучших в мире. Участники конкурса представили инновационную систему климата "Латрак", которая в летнее время работает как кондиционер, а в холодный период использует функцию "тепловой насос", позволяющую отказаться от использования дизельных горелок при температурах до –10 градусов. В результате "отопительный сезон" в столичных электробусах можно сократить с 7 месяцев до 2-3 недель в год.