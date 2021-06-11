"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"

Счастливчиков ждут вечные звезды британского рока: The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Nazareth, Джо Кокер, Элтон Джон и другие идолы в симфоническом исполнении!
Британские ансамбли уверенно держат первенство популярности в музыкальной индустрии с 60-х годов.
Команда симфонического оркестра наполнит их хиты новым звучанием и создаст невероятное шоу для настоящих ценителей классики рок-музыки.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 17 июня.
Популярные темы форума
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Я устала от своей красоты...
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
Что вы думаете о браке?
российские звезды или западные?