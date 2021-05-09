Молодогвардейцы поздравили ветеранов с Днем Победы

В конце апреля активисты запустили акцию "Патриотизм в действии". Они благоустроили стелы и памятники погибшим в Великой Отечественной войне. В порядок приведено 400 памятников.
В городе Бежецк Тверской области молодогвардейцы нарисовали граффити с изображением красноармейца. В Волгоградской области активисты почтили память погибших запуском в небо 200 воздушных шаров.
Московские волонтеры украсили 14-этажный дом патриотическим баннером с надписью «Вечная память Героям-победителям! Помним 1941–1945!».
Также активисты раздали в регионах более 150 тысяч георгиевских лент. Всего было задействовано 5,5 тысячи волонтеров МГЕР.
"Акции молодогвардейцев – это возможность в очередной раз сказать спасибо нашим защитникам за их подвиг, выразить признательность и благодарность за мирное небо над головой", – сказал глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
Ранее молодогвардейцы напомнили руководителям зарубежных стран о роли СССР в победе над нацизмом. Активисты отправили экземпляры книги «Дневник ветерана. Непридуманная история войны» американским и европейским политикам, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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