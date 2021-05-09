"Бессмертный полк" прошагал по австралийскому Мельбурну

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу Вечного огня и посвященной советским воинам почетной доске. Также в шествии приняли участие члены мотоклуба "Ночные волки Мельбурна".
Колонна "Бессмертного полка" прошла по центральной улице города и вдоль набережной реки Ярра. На мероприятии было много детей.
Затем в городском парке Флагстафф состоялся праздничный концерт. Его организовало Русское этническое представительство в Австралии.
В России в связи с непростой эпидемиологической обстановкой акция "Бессмертный полк" проходит онлайн.
К прошлогодним 2,5 миллиона анкет добавилось более 800 тысяч. Начало – 9 мая в 15:00 по местному времени.
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