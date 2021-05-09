"Волонтеры Победы" помогли ветеранам посетить мероприятия 9 мая

В Москве организаторам мероприятий помогали 150 лучших добровольцев движения – победителей конкурса "Послы Победы". Они следили и напоминали зрителям о соблюдении социальной дистанции, вручали праздничную атрибутику.
"Я лично общался с героями войны, всячески помогал им, следил чтобы им было комфортно во время проведения парада Победы. Возможность выразить бесконечную благодарность ветеранам, которые сражались за наше светлое будущее – очень ценна», – сказал волонтер из Ленинградской области Максим Савин.
"Волонтеры Победы" в Москве обеспечили ветеранам полную безопасность. Активисты прошли тест на коронавирус, находились в масках и перчатках.
Также в преддверии 9 мая активисты провели для ветеранов персональные парады во дворах домов, навещали их, читали письма Победы. Также волонтеры благоустраивали мемориалы, палисадники у домов ветеранов.
Проводить мероприятия Дня Победы помогали более 50 тысяч добровольцев, отметила руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова. "Также к нам присоединились 50 страновых отделений движения", – сказала она.
Россия отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех городах нашей страны.
В Москве на Красной площади состоялся парад Победы. В нем участвовали 12,5 тысячи человек, 190 единиц техники, 76 самолетов и вертолетов.
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