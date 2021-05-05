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Общество
Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru

Собянин рассказал о развитии услуг и сервисов на портале mos.ru

Москвичи получили госуслуги и воспользовались онлайн-сервисами на портале mos.ru уже два миллиарда раз, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. В дальнейших планах – введение искусственного интеллекта, который будет предугадывать потребности пользователей портала, отметил градоначальник.
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Сервис mos.ru берет свое начало в 2011 году с оформления разрешения на работу такси. Первые услуги сформировали московский стандарт, который действует по сей день, написал Собянин.

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Среди таких стандартов – доступность и удобство, взаимодействие города и жителей, простота регистрации на портале mos.ru, перевод услуг и сервисов в электронный вид и уход от бумажного документооборота.

"Это – гарантия равенства и соблюдения прав граждан. И самое эффективное средство профилактики коррупции при оказании государственных услуг", – отметил Собянин.

В электронный вид также переводятся сервисы, которыми люди пользуются ежедневно. Рекордсменом по обращениям стал электронный дневник, на втором и третьем местах – прием показаний приборов учета воды и проверка автомобильных штрафов.

Кроме того, на портале mos.ru появились полезные сервисы, помогающие горожанам решить актуальные общественные проблемы. Один из таких сервисов – благотворительный. С его помощью можно поддержать нуждающихся. Также недавно появился централизованный сервис по поиску пропавших домашних животных.

Развитие сервисов продолжится. По словам мэра столицы, портал mos.ru при помощи искусственного интеллекта будет предугадывать услуги, которые требуются пользователю в той или иной ситуации.

"Например, при рождении ребенка предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах", – пояснил градоначальник.

Если москвич получает услугу регулярно, то каждый год подавать заявление ему не потребуется. При наличии нужных данных система сделает все автоматически, результат появится в личном кабинете на mos.ru.

За прошедшие годы отношения между жителями и властями города кардинально изменились, констатировал Собянин. "Из просителей, часами простаивающих в очередях, горожане превратились в клиентов, которым власти обязаны предоставить качественный сервис", – написал мэр.

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Фото: Mos.ru
Автор: 5 мая 2021, 12:07 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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