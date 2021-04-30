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Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

В преддверии 9 мая в Москве запускают сайт проекта "Слово солдата Победы". Ресурс будет постоянно пополняться фотографиями и видеоматериалами. Посетители сайта смогут ознакомиться с воспоминаниями живущих в столице героев Победы – красноармейцев, ополченцев и тружеников тыла. О запуске проекта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник отметил, что сегодня самому "молодому" фронтовику уже больше 90 лет.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", – написал градоначальник в своем блоге.

Сайт проекта начинает работать в пятницу, 30 апреля. Ресурс будет регулярно пополняться новыми фотографиями и видеоматериалами героев Великой Отечественной войны.

Послушать истории фронтовиков и тружеников тыла можно будет из любой точки мира в любое время. Истории героев сопроводят фотографиями, сохранившимися письмами, дневниками и стихами.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Столица проявляют уважение к героям войны и при помощи мер социальной поддержки. Московские ветераны обеспечены доплатами к пенсиям, льготами, скидками на оплату коммунальных услуг, они получают бесплатные путевки в санаторий.

Два года назад центр гоcуслуг "Мои документы" запустил проект "Москва – с заботой о ветеранах". Они могут получать необходимые государственные услуги на дому.

В 2020 году в честь 75-летия Победы ветераны Москвы получили от города материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. По решению Сергея Собянина в текущем году пособие также выплатят в повышенном размере.

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Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Автор: 30 апреля 2021, 15:48 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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