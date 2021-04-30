Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

Градоначальник отметил, что сегодня самому "молодому" фронтовику уже больше 90 лет.

"В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", – написал градоначальник в своем блоге.

Сайт проекта начинает работать в пятницу, 30 апреля. Ресурс будет регулярно пополняться новыми фотографиями и видеоматериалами героев Великой Отечественной войны.

Послушать истории фронтовиков и тружеников тыла можно будет из любой точки мира в любое время. Истории героев сопроводят фотографиями, сохранившимися письмами, дневниками и стихами.

Столица проявляют уважение к героям войны и при помощи мер социальной поддержки. Московские ветераны обеспечены доплатами к пенсиям, льготами, скидками на оплату коммунальных услуг, они получают бесплатные путевки в санаторий.

Два года назад центр гоcуслуг "Мои документы" запустил проект "Москва – с заботой о ветеранах". Они могут получать необходимые государственные услуги на дому.

В 2020 году в честь 75-летия Победы ветераны Москвы получили от города материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. По решению Сергея Собянина в текущем году пособие также выплатят в повышенном размере.