"Дни.ру" раздают подарки: сертификат на две ночи в роскошном отеле Movenpick в Москве

Гостиница находится в центре столицы в нескольких минутах ходьбы от станции метро Таганская. Если вы давно мечтали съездить в Москву, посетить достопримечательности и отлично отдохнуть, то это тот самый случай!
Совместно с новым пятизвездочным отелем Movenpick в Москве мы подготовили для вас подарочный сертификат на двоих. Что же вас ждет? Двухместный номер “Делюкс” с шикарными завтраками, шоколадными дегустациями и возможностью посещения СПА-комплекса с бассейном, сауной и хаммамом.
Сертификат действует до 31.12.2021.
Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru и на @movenpickmoscowtaganskaya ;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 2 июня.
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