Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенных материалов

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) отвела популярному сервису Google сутки на удаление запрещённых материалов со своих ресурсов. В противном случае компанию ждут санкции.
В Роскомнадзоре пояснили, что Google недостаточно хорошо фильтрует запрещённый в стране контент. По словам представителей ведомства, поисковая система не удаляет из результатов выдачи 20-30% ссылок на незаконные публикации и порталы, в том числе – на сайты террористических организаций и детскую порнографию сообщает телеканал "Царьград".
Сотрудники службы заявили, что если Google не ограничит доступ к таким материалам в установленный срок, работа его сервисов в России может быть замедлена, передаёт RT.
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