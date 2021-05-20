Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

"За первый день работы количество просмотров превысило 5 млн", – сказано в сообщении пресс-службы.
Также в числе спикеров марафона – президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу компании "Яндекс" Андрей Себрант, режиссер Тимур Бекмамбетов, дизайнер Артемий Лебедев, блогер Илья Варламов и другие.
Марафон "Новое Знание" продлится три дня – с 20 по 22 мая. Площадки мероприятия расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Новосибирске, Владивостоке и Калининграде.
Марафон проходит по нескольким направлениям: история и культура, наука и технологии, спорт, информационные технологии, индустрия и промышленность. Каждый город представляет одну из областей знаний.
В программе марафона – более сотни мероприятий. Гостей ждут дискуссии, лекции, открытые уроки, мастер-классы и интервью.
В рамках марафона запланировано выступление всемирно известных спикеров. Один из них – бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Мероприятие организовано российским обществом "Знание".
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