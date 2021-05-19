"Дни.ру" раздают подарки: смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition

Huawei Watch Fit, Elegant Edition – это новые часы в России, у которых есть функция круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом и быстрой смены циферблатов.
Счастливчик получит часы в графитово-черной расцветке. Корпус этой модели выполнен из нержавеющей стали, а циферблат покрыт полированным защитным стеклом. Небольшой вес устройства и приятный на ощупь материал ремешка позволяют с комфортом носить смарт-часы Huawei на руке.
Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 26 мая.
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