В Москве появились еще 334 точки бесплатного доступа к Wi-Fi

Бесплатная сеть Wi-Fi пользуется в Москве популярностью.

Москва является одним из мировых лидеров по развитию сети Wi-Fi. Бесплатный доступ в интернет есть в общественном транспорте, на улицах, в кафе и ресторанах, развлекательных и торговых центрах, а также в парках. Так, в 2021 году в столице установили еще 334 точки бесплатного доступа к беспроводной сети.

Руководитель проекта "Общегородской Wi-Fi" в столичном Департаменте информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что в пределах Садового и Третьего транспортного колец насчитывается свыше 3,7 тысячи точек бесплатного доступа к Wi-Fi. Каждый месяц к ним подключаются порядка 14 миллионов раз.

Всего в Москве работают более 20,2 тысячи точек доступа к беспроводной сети. Узнать, есть ли в том или ином месте Wi-Fi, можно на интерактивной карте портала mos.ru.

Подключившись к беспроводной сети один раз, можно перемещаться по всему городу без повторной авторизации. Идентификация потребуется снова только спустя три месяца, согласно требованиям российского законодательства.

Узнать больше о Wi-Fi в Москве или внести предложения по улучшению работы беспроводной сети можно по телефону службы централизованной технической поддержки: +7 (800) 300-69-89.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Москва стала одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. Высокую оценку дала городу ведущая международная консалтинговая компания Boston Consulting Group.