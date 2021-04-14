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Общество
Москва стала одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

Москва стала одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

Ведущая международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) высоко оценила цифровую среду образования Москвы. Столицу России сравнивали с другими мегаполисами мира.
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По мнению BCG, Москва вместе с Сингапуром и Таллином входит в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности в школах. Так, с 2018 года все общеобразовательные учреждения столицы России оснащены интерактивными панелями, Wi-Fi, ноутбуками для учителей и другими техническими средствами.

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"Московская электронная школа" является главным инструментом цифровизации обучения. Уникальная цифровая образовательная среда появилась в столице в 2016 году и всего за несколько лет стала неотъемлемой частью обучения. В "МЭШ" собрали уникальные цифровые инструменты: например, отслеживание и корректировка траекторий, оценка результатов, обратная связь и общение.

Система продолжает развиваться. Сегодня "МЭШ" позволяет детям обучаться в любое время и в удобном месте, обеспечивает учителей эффективными инструментами обучения, создает цифровую среду учебного процесса, повышая эффективность образовательных курсов.

Удобство и качество "МЭШ" учителя и школьники оценили во время дистанционного обучения. Например, осенью прошлого года на платформе было проведено более 7,5 миллиона онлайн-уроков для учащихся 6-11 классов. Каждый день к системе подключались 600 тысяч человек.

Реализацией проекта "Московская электронная школа" занимается столичный департамент образования и науки вместе с департаментом информационных технологий. На платформе есть более 50 тысяч сценариев уроков, около девяти тысяч видеоуроков, 348 учебников, около 140 тысяч образовательных интерактивных приложений и многое другое.

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Фото: Софья Сандурская /АГН Москва
Автор: 14 апреля 2021, 19:23 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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