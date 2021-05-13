"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Дом"

В Москве 21 мая пройдет спектакль "Дом". Зрителей пьесы ожидает полная свобода, ведь кресла в зале установлены в необычном порядке и сцены как таковой нет. Артисты будут играть в разных точках зала и каждый из гостей сможет оказаться соседом какого-нибудь персонажа.
В спектакле вам расскажут историю, которая могла бы произойти абсолютно с каждым. Спектакль пройдет по адресу: улица Неглинная 29 стр. 1. Сцена "Эрмитаж". Начало в 19:00.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 19 мая.
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