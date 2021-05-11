Собянин открыл первый парковый павильон "Здоровая Москва"

Впервые павильоны "Здоровая Москва" открылись в парках в 2019 году. За четыре месяца свое здоровье бесплатно проверили 430 тысяч москвичей.

По словам Собянина, в павильонах было проведено около пяти миллионов медицинских манипуляций, у 12% обследованных выявлены симптомы заболеваний, о которых люди чаще всего не подозревали. Пациенты получили направления на консультации специалистов и расширенные обследования.

В 2020 году запуску павильонов помешала пандемия. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет возобновить их работу, отметил Собянин.

Во вторник, 11 мая, градоначальник открыл павильон "Здоровая Москва" в Измайловском парке. Всего будут работать 46 таких пунктов. Пройти обследование и вакцинацию без предварительной регистрации можно с 8 утра до 20 вечера.

"Если Вам 60+, то сделав прививку от коронавируса, вы можете принять участие в программе «Миллион призов» – получить подарочную карту на сумму 1000 баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму", – напомнил мэр.

Посетители павильонов смогут проверить кровь на сахар и другие показатели, сделать УЗИ и ЭКГ, измерить артериальное давление, уточнить свой рост и вес.

Исследования проводятся бесплатно при наличии столичного полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. С собой нужно взять паспорт или другой подтверждающий личность документ.

В павильонах установлено более 1,5 тысячи единиц современного оборудования. Среди них – цифровые электрокардиографы с функцией авторасшифровки и использованием искусственного интеллекта.

После сдачи анализов в павильоне "Здоровая Москва" врачи через Телемедицинский центр будут сопровождать пациентов до завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

"Тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение", – подчеркнул градоначальник.