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Общество
Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса mos.ru

Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса mos.ru

Благотворительный сервис на портале mos.ru заработал в октябре 2020 года. За это время москвичи сделали уже 12,5 тысячи пожертвований на общую сумму более 3,3 миллиона рублей, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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С помощью сервиса каждый зарегистрированный на портале москвич может в несколько кликов помочь тяжелобольным детям, многодетным семьям, бездомным животным. Перевести средства на добрые дела можно при оплате коммунальных услуг, указав соответствующий пункт в платеже. Помогать стало проще.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Добрый сервис mos.ru работает только с проверенными фондами, находящимися в Реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы попасть туда, нужно пройти серьезную техническую и юридическую проверку.

Организации публикуют результаты работы на сайте "Душевная Москва". На почту сделавшего пожертвования москвича каждые три месяца будут приходить отчеты о проектах, на которые он направил средства. При этом с каждой благотворительной организацией можно связаться напрямую.

В разделе "Мои платежи" на портале mos.ru можно выбрать, кому помочь: детям с тяжелыми заболеваниями, семьям в сложной ситуации, пожилым людям, талантливым музыкантам, людям с ограниченными возможностями, бездомным животным.

Направить пожертвование можно в 34 благотворительных фонда. Денежный перевод зачисляется напрямую в организацию. Комиссий нет: фонды получают полную сумму перевода.

"Меньше чем за полгода москвичи сделали через mos.ru 12,5 тысяч пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей", – рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что москвичи и раньше активно участвовали в благотворительности. Летом 2020 года жители столицы с помощью программы "Миллион призов" перевели на помощь нуждающимся почти 42 миллиона рублей. А с декабря москвичи могут направить на благотворительные цели баллы из магазина поощрений портала "Активный гражданин". За несколько месяцев сделано переводов на более чем 9,5 миллиона рублей.

В своем блоге Сергей Собянин рассказал несколько историй о том, как москвичи помогают делать добрые дела. Так, благодаря пожертвованиям жителей столицы благотворительный фонд "Гольфстрим" организовал занятия с психологом для детей с особенностями развития.

С помощью неравнодушных жителей столицы фонд "Мелодия жизни" оплатил речевой процессор 8-летнему Илье Б. из Курганской области. А фонд "Ника" продолжает строить центр для бездомных животных в Солнечногорском районе Подмосковья.

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Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва
Автор: 9 апреля 2021, 10:30 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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