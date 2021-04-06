"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Непьеса на двоих"

В Москве 12 апреля в "Школе современной пьесы" пройдет спектакль "Непьеса на двоих". Главные роли сыграют Марат Башаров и Елена Захарова.
Это будет оригинальная и нестандартная постановка в лучших традициях театра. Финал окажется неожиданным настолько, что зрителям захочется посмотреть спектакль заново, чтобы понять, что они упустили.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в "Инстаграм". Итоги подведем 10 апреля.
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