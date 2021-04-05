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Общество
Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой

Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой

Весной 2021 года продолжатся работы по благоустройству магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы. Там обновят асфальт, установят современные остановочные пункты, уберут под землю провода, высадят деревья и кустарники, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Главный участок от Больших Каменщиков до метро "Коломенская" привели в порядок в прошлом году. Теперь основные работы развернутся до Липецкой улицы.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Магистраль от Больших Каменщиков до Липецкой – одна из самых проблемных в городе. Из-за многочисленных узлов на ней постоянно возникали заторы, что серьезно ухудшало экологическую обстановку в этом районе.

За последние годы ситуация там кардинально улучшилась. Появились две полосы общественного транспорта, проспект Андропова и Пролетарский проспект связал тоннель под Каширским шоссе. Кроме того, часть транспортной нагрузки оттянула на себя станция метро "Технопарк" Замоскворецкой линии.

Теперь предстоит реконструировать развязку Липецкой улицы с МКАД. Развязку клеверного типа заменят на направленные съезды – эстакады, тоннели, путепроводы. Работы начнутся текущей весной и закончатся примерно через 2,5 года.

"В итоге мы устраним большинство проблем, которые осложняют жизнь водителям и местным жителям", – сообщил Сергей Собянин.

На участке магистрали от "Коломенской" до Липецкой улицы заменят асфальт на тротуарах. Самые популярные пешеходные места замостят плиткой.

Фото: www.mos.ru

Многочисленные провода уберут под землю. Вдоль магистрали появится 30 современных остановочных пунктов с зарядками для телефонов и бесплатным Wi-Fi.

На прилегающих к магистрали территориях высадят 1,5 тысячи деревьев и восемь тысяч кустарников. Во дворах Пролетарского проспекта, Липецкой и Элеваторной улиц приведут в порядок 12 детских площадок, отметил Собянин.

В Москве с 2011 года вводится в эксплуатацию около 100 километров дорог. В этом году планируется построить еще 74 километра. В городе появится 18 новых искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 5 апреля 2021, 10:13 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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