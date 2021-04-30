В акции "ЕР" "Диктант Победы" участвовали более 1,5 млн человек

Международная акция "Диктант Победы" прошла в третий раз. В России для ее проведения организовали 16 тысяч площадок. Участие приняли более 1,5 миллиона человек, из них 800 тысяч – очно. Об итогах акции рассказал депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн.

