"Дни.ру" раздают подарки: колонка от Huawei

Совместно с компанией HUAWEI мы хотим сделать вам полезный и нужный подарок. Умная колонка с помощью технологии HUAWEI Share может быстро подключаться к смартфону и другим источникам сигнала.
Три широкополосных динамика создают "Эффект сцены" – объемное звучание, как в большом концертном зале. Есть еще три режима: "Вокал" с приглушением звука инструментов и выделением голоса, "Hi-Fi" с имитацией живого звука и "Басы" с усилением низких частот для акцентирования ритма.
Мгновенное подключение, мощный качественный звук, премиальный дизайн – все это в одном девайсе.
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
- Подпишитесь на @dniru;
- Поставьте лайк этой публикации.
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 7 мая.
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